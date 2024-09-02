Некоторых россиян призвали покинуть мегаполисы

Врач Константинова призвала аллергиков покинуть мегаполисы

Аллергикам стоит покинуть мегаполисы — в больших городах много триггеров, способных спровоцировать приступ. Переехать некоторых россиян призвала заведующая амбулаторным отделением №1 Морозовской больницы Анастасия Константинова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Мы — люди, живущие в мегаполисе. К сожалению, у нас больше каких-то триггеров, которые могут вызывать аллергические реакции. Переехать из мегаполиса, наверное, прекрасный вариант и совет. Не все, наверное, хотят. И, возможно, не все могут переехать из мегаполиса, но это проблема современного общества», — пояснила врач. Константинова добавила, что сейчас связанные с аллергией проблемы становятся более частыми.

Ранее российскую молодежь призвали вернуться в деревню. Массовый переезд молодых россиян за город способствовал бы развитию сельской жизни, считает член социального комитета Совета федерации Наталия Косихина.

По ее словам, рурализация поможет поднять экономику в селах и малых городах, а также улучшить ситуацию в сельскохозяйственной и туристической отраслях.