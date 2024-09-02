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14:04, 2 сентября 2024Экономика

Необходимость новых видов льготной ипотеки в России оценили

Депутат Фаррахов: вводить льготную ипотеку нужно, чтобы сделать жилье доступным

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Вводить новые виды льготной ипотеки в России нужно, чтобы сделать жилье более доступным для граждан. Так необходимость госкредитов на жилье оценил депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов, его слова приводит «Реальное время».

Однако, по словам парламентария, стоит соблюсти баланс между снижением инфляции и сохранением вариантов льготной ипотеки. Новые программы также не должны привести к подорожанию жилья.

«У Татарстана есть свои программы, которые уже показали свою жизнеспособность. Очень эффективные проекты и команда, которая с ними работает. Поэтому было бы очень хорошо, если и новые федеральные льготные ипотечные программы будем реализовывать в первую очередь через Госжилфонд при Раисе Республики Татарстан», — рассказал Фаррахов.

В конце августа стало известно, что в России могут появиться новые программы поддержки тех, кто хочет купить жилье. Одна из таких льготных ипотек будет ориентирована на ценных специалистов, занятых в промышленности, в особенности — на передовых, высокотехнологических производствах. Кроме того, власти обсудят введение строительной ипотеки в регионах, где сейчас идет или планируется масштабное строительство.

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      Нина Ташевская
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