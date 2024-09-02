Обвиняемый в подрыве железной дороги в Рязани признал свою вину

Обвиняемый в подрыве железной дороги в Рязанской области Сидики признал вину

Гражданин России и Италии Руслан Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) признал вину в подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил агентству ТАСС.

Утверждается, что обвиняемый в ходе допроса также признал вину в атаке на военный аэродром Дягилево, расположенный в трех километрах к западу от Рязани. Сидики, однако, настоял на том, что его действия следует квалифицировать не как терроризм, а как диверсию. Отмечается, что обвиняемый отрицает свою вину в обучении терроризму.

Сидики обвиняется по статьям о совершении теракта, о покушении на теракт, о подготовке к третьему теракту в составе группы лиц и в трех эпизодах незаконного изготовления взрывных устройств.

Ранее в РЖД оценили ущерб от подрыва железной дороги в Рязанской области в 30 миллионов рублей. Из-за подрыва самодельного взрывного устройства между станциями Рыбное и Блокпост под Рязанью в ноябре 2023 года с рельсов сошли 19 вагонов с удобрениями.