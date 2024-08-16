В РЖД оценили ущерб от подрыва железной дороги под Рязанью в 30 миллионов рублей

В РЖД оценили ущерб от подрыва железной дороги в Рязанской области в 30 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что из-за подрыва самодельного взрывного устройства между станциями Рыбное и Блокпост под Рязанью в ноябре 2023 года с рельсов сошли 19 вагонов с удобрениями. По данным источника, силовики задержали устроившего подрыв гражданина России и Италии Руслан Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) в его квартире в Рязани. Там он ждал от Службы безопасности Украины (СБУ) схему радиодетонатора, который самоуничтожается на расстоянии километра от запустившего механизм взрывного устройства.

Ранее обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию украинской спецслужбы Сидики подал апелляционную жалобу на решение суда о продлении ему срока ареста. Рассматривать ее будет Мосгорсуд, дата слушаний пока не назначена.