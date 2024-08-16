Подрывник железной дороги под Рязанью обжаловал продление срока ареста

Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью обжаловал продление ареста

Обладатель гражданства России и Италии Руслан Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию украинской спецслужбы, подал апелляционную жалобу на решение суда о продлении ему срока ареста. Об этом сообщает РИА Новости.

Жалобу он подал в Басманный суд Москвы 13 августа, который продлил срок его ареста до 24 октября. Рассматривать ее будет Мосгорсуд, дата слушаний пока не назначена.

Следствие планирует завершить расследование дела о подрыве после получения результатов экспертиз, назначенных по делу. Специалисты должны проверить Сидики на вменяемость. Также проведены две комплексные криминалистические, взрывотехнические, лингвистическая и бухгалтерская экспертизы, чтобы следствие могло дать окончательную оценку действиям подрывника. Всего по делу было назначено около 40 исследований.

Подрывник признал вину в нападении на военный аэродром Дягилево и подрыве железной дороги в Рязанской области в 2023 году. Его задержали спустя некоторое время после диверсий. Украинские спецслужбы обещали Сидики 15 тысяч долларов, он связался с ними по собственной инициативе и был завербован. Деньги ему так и не выплатили.