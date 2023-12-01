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11:43, 1 декабря 2023Силовые структуры

ФСБ задержала агента спецслужб Украины. Что известно о его терактах на железной дороге и военном аэродроме?

Жителя Рязани задержали за атаки на аэродром Дягилево и железную дорогу

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России совместно с МВД задержали агента украинских спецслужб, который подозревается сразу в двух резонансных преступлениях: организации атаки дронов на военный аэродром «Дягилево» в Рязани и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области. Подробности о том, что известно о его деле, выясняла «Лента.ру».

Агента украинских спецслужб задержали в аэропорту «Внуково»

Впервые информация о том, что украинский агент, причастный к двум преступлениям, оказался в руках российских правоохранительных органов, появилась накануне вечером. По данным Telegram-канала Shot, подозреваемый был задержан в столичном аэропорту «Внуково». Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, задержанный — 35-летний житель Рязани, имеющий гражданство России и Италии.

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Задержанного завербовал сотрудник ГУР Минобороны Украины

Задержанный украинский агент рассказал на допросах, что в минувшем феврале его завербовал сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины — это произошло в Стамбуле (Турция). После этого, по данным ФСБ, мужчина прошел диверсионную подготовку в городе Екабпилс (Латвия) при непосредственном участии латвийских спецслужб.

В минувшем марте он вернулся в Рязань, а затем, по версии следствия, совершил серию терактов на объектах военной и транспортной инфраструктуры в Рязанской области.

Последствия подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области

Последствия подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области

Фото: СК РФ

Украинского агента подозревают в двух терактах

По данным ФСБ России, украинский агент может быть причастен к подрыву железнодорожного полотна в Рязанском районе, который был совершен 11 ноября. Самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало на 190-м километре третьего главного пути перегона станций Рыбное — Блокпост.

В результате 19 вагонов поезда, следовавшего от станции «Титан» Октябрьской железной дороги до станции «Юльевка» Приволжской железной дороги, сошли с путей, еще 15 опрокинулись.

[Преступление было совершено — прим. «Ленты.ру»] в целях причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти.

Из сообщения ЦОС ФСБ России

Кроме того, как считают в ФСБ, 20 июля подозреваемый по заданию своего куратора из ГУР МО Украины изготовил СВУ, которыми снарядил четыре квадрокоптера и при помощи них атаковал военный аэродром «Дягилево» в Рязани.

Военный аэродром «Дягилево» в Рязани

Военный аэродром «Дягилево» в Рязани

Фото: Alex Beltyukov / Wikimedia

Задержанному агенту может грозить 32 года колонии

Задержанный агент украинских спецслужб стал подозреваемым по уголовному делу, возбужденному Следственным комитетом России (СКР) по двум статьям — части 2 статьи 205 («Террористический акт») и части 3 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

Фото: Leah Millis / Reuters

В совокупности задержанному может грозить 32 года колонии. В ходе следственных действий у него изъяли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также средства связи и электронные носители информации. В них следователи нашли фото и видеоотчеты о совершенных преступлениях.

Проводятся дальнейшие мероприятия по проверке причастности задержанного к совершению иных терактов и диверсий на территории РФ по заданию украинских спецслужб.

Из сообщения ЦОС ФСБ России
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      Владимир Шарапов
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