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16:28, 16 сентября 2024Силовые структуры

Обвиняемого в теракте на железной дороге под Рязанью оставили в СИЗО

В Москве суд оставил в СИЗО обвиняемого в подрыве ж/д путей под Рязанью
Начало событий в новости Подрывник железной дороги под Рязанью обжаловал продление срока ареста

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Московский городской суд признал законным арест суд обвиняемого в подрыве железнодорожных путей в Рязанской области гражданина России и Италии Руслана Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) и оставил его в СИЗО. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

По данным агентства, во время заседания адвокат фигуранта попросил суд не учитывать тяжесть предъявленных обвинений его доверителю и изменить меру пресечения на домашний арест. Он заявил, что данных о том, что он может скрыться от следствия или повлиять на ход расследования уголовного дела, нет. Отмечается, что сам Сидики тоже попросил суд о домашнем аресте. Он сказал, что не представляет социальную опасность. Однако суд принял решение признать законным постановление Басманного районного суда о продлении ареста Сидики до 24 октября, а апелляционную жалобу обвиняемого и его защиты отклонить.

16 августа стало известно о том, что обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию украинской спецслужбы, подал апелляционную жалобу на решение суда о продлении ему срока ареста.

Подрыв самодельных взрывных устройств произошел утром 11 ноября 2023 года на перегоне между станциями Рыбное и Блокпост близ Рязани. В результате случившегося 19 вагонов грузового поезда сошли с путей. Ущерб от взрыва оценили в 30 миллионов рублей. О задержании фигуранта стало известно 1 декабря 2023 года.

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      Анна Габай
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