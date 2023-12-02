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16:24, 2 декабря 2023Силовые структуры

Обвиняемого в подрыве путей в Рязанской области арестовали

Сидики, обвиняемого в подрыве путей под Рязанью, арестовали на два месяца

Фото: sakhorn / Shutterstock / Fotodom

Суд арестовал Руслана Сидики, обвиняемого в подрыве железнодорожных путей в Рязанской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Уточняется, что суд постановил содержать Сидики под стражей в течение двух месяцев — до 30 января 2024 года включительно.

«Сидики обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за совершение которого законом предусмотрено до 20 лет заключения, в связи с чем, осознавая тяжесть содеянного и опасаясь наказания, обвиняемый может скрыться от органов следствия и суда», — объяснили решение об аресте в суде.

Подрыв самодельного взрывного устройства произошел утром 11 ноября на перегоне между станциями Рыбное и Блокпост близ Рязани. В результате случившегося 19 вагонов грузового поезда сошли с путей. Ущерб от взрыва оценили в 30 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что перед терактом Сидики контактировал с Игорем Опрей из украинского батальона «Реванш».

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      Марк Леонов
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