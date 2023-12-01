Силовые структуры
Задержанный за подрыв на железной дороге диверсант общался с нацистом с Украины
Задержанный за теракты в Рязанской области общался с нацистом батальона «Реванш»
Задержанный по подозрению в совершении терактов житель Рязанской области контактировал с нацистом Игорем Опрей из украинского батальона «Реванш». Об этом сообщает РИА Новости.
Об их общении стало известно из социальных сетей подозреваемого.
Диверсанта, устроившего теракт на железной дороге в Рязани и атаковавшего военный аэродром Дягилево, задержали в московском аэропорту Внуково 30 ноября. Во время допроса 35-летний подозреваемый дал признательные показания и заявил, что действовал из идеологических соображений.
Ранее на месте подрыва железнодорожных путей в Рязанской области нашли фрагмент схемы взрывного устройства и часть видеокамеры.