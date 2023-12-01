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14:25, 1 декабря 2023Силовые структуры

Задержанный за подрыв на железной дороге диверсант общался с нацистом с Украины

Задержанный за теракты в Рязанской области общался с нацистом батальона «Реванш»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Задержанный по подозрению в совершении терактов житель Рязанской области контактировал с нацистом Игорем Опрей из украинского батальона «Реванш». Об этом сообщает РИА Новости.

Об их общении стало известно из социальных сетей подозреваемого.

Диверсанта, устроившего теракт на железной дороге в Рязани и атаковавшего военный аэродром Дягилево, задержали в московском аэропорту Внуково 30 ноября. Во время допроса 35-летний подозреваемый дал признательные показания и заявил, что действовал из идеологических соображений.

Ранее на месте подрыва железнодорожных путей в Рязанской области нашли фрагмент схемы взрывного устройства и часть видеокамеры.

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