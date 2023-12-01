Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:29, 1 декабря 2023Силовые структуры

Задержанный украинский агент дал признательные показания

Задержанный во Внуково украинский агент дал признательные показания

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Задержанный во Внуково за теракты украинский диверсант с гражданством России и Италии дал признательные показания. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, 35-летний житель Рязани сознался в произошедшем и рассказал подробности о диверсии, устроенной на железной дороге в районе станции Дягилево, где он установил на дереве камеру и с ее помощью следил за составом. После подрыва путей она самоуничтожилась. Россиянин сообщил, что был завербован в феврале 2023 года украинскими спецслужбами.

В ноябре диверсант совершил подрыв самодельного взрывного устройства на 190-м километре перегона станций Рыбное — Блокпост 204-й километр. В результате с рельс сошли 19 вагонов.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Байден похвастался кодом, способным «взорвать мир». Почему в США его шутку не оценили?

      На Украине зафиксировали катастрофический дефицит судей

      Назарбаев пообещал поддержать Токаева на выборах в 2024 году

      Суд оштрафовал бывшего депутата Яшина за нарушение закона об иноагентах

      Россиянам разъяснили правила получения бесплатных виз на Шри-Ланке

      Полиция задержала подозреваемых в похищении второклассницы в Калужской области

      Голикова назвала последние данные об ожидаемой продолжительности жизни в России

      Елена Летучая показала фото в нижнем белье

      В Дагестане учителя вывезли голым в центр села за роман с замужней женщиной

      В России заявили об экономической аномалии шаурмы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости