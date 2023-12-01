Задержанный украинский агент дал признательные показания

Задержанный во Внуково украинский агент дал признательные показания

Задержанный во Внуково за теракты украинский диверсант с гражданством России и Италии дал признательные показания. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, 35-летний житель Рязани сознался в произошедшем и рассказал подробности о диверсии, устроенной на железной дороге в районе станции Дягилево, где он установил на дереве камеру и с ее помощью следил за составом. После подрыва путей она самоуничтожилась. Россиянин сообщил, что был завербован в феврале 2023 года украинскими спецслужбами.

В ноябре диверсант совершил подрыв самодельного взрывного устройства на 190-м километре перегона станций Рыбное — Блокпост 204-й километр. В результате с рельс сошли 19 вагонов.