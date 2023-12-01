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13:47, 1 декабря 2023Силовые структуры

Схему бомбы и часть камеры нашли на месте подрыва путей в российском регионе

В Рязанской области на месте подрыва путей нашли схему бомбы и часть видеокамеры

Кадр: СК РФ

В Рязанской области на месте подрыва железнодорожных путей нашли фрагмент схемы взрывного устройства и часть видеокамеры. Об этом сообщает РБК.

По данным источника, диверсант, устроивший взрыв, прикрепил камеру к дереву. Через нее велось наблюдение за его действиями. Также в камеру были встроены таймер и бомба, потому в день, когда была совершена диверсия, она самоуничтожилась.

Подрыв самодельного взрывного устройства на 190-м километре третьего главного пути перегона станций Рыбное — Блокпост под Рязанью произошел 11 ноября. В результате 19 вагонов поезда сошли с путей, 15 из них получили повреждения.

30 ноября стало известно о задержании жителя Рязани, который позже признался в преступлении. На допросе мужчина заявил, что действовал из идеологических соображений.

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      Илона Палей
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