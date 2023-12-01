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10:53, 1 декабря 2023Силовые структуры

Украинский агент назвал мотив совершения терактов в Рязанской области

Украинский агент заявил, что совершил теракты под Рязанью из-за идеологии
Начало событий в новости Раскрыты данные о личности совершившего теракт в Рязани украинского агента

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Подозреваемый в совершении теракта на железной дороге и атаке на аэродром в Рязанской области раскрыл мотив своих преступлений. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На допросе мужчина заявил, что действовал из идеологических соображений. Он дал признательные показания. Его завербовал в феврале 2023 года сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. Затем рязанец в Латвии у местных спецслужб прошел обучение по диверсионному делу, а в марте 2023 году вернулся в Россию.

По данным следствия, он установил самодельное взрывное устройство на железной дороге. В результате подрыва с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Кроме того, он атаковал военный аэродром Дягилево с помощью начиненных бомбами дронов.

Подозреваемый — житель Рязанской области 1988 года рождения. У него есть гражданство России и Италии.

О задержании жителя Рязани в московском аэропорту Внуково стало известно вечером 30 ноября.

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      Любовь Ширижик
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