Раскрыты данные о личности совершившего теракт в Рязани украинского агента

СКР: украинский агент, совершивший теракт в Рязани, имеет гражданство Италии

Следователи раскрыли данные о подозреваемом в совершении теракта в Рязанской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Им оказался житель Рязанской области 1988 года рождения, у которого есть гражданство России и Италии. По данным следствия, он установил самодельное взрывное устройство на железной дороге. В результате подрыва с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Кроме того, он атаковал военный аэродром Дягилево с помощью начиненных бомбами дронов.

На допросе задержанный дал признательные показания. По его словам, его завербовал в феврале 2023 года сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. Затем рязанец в Латвии прошел обучение диверсионному делу сотрудниками местных спецслужб, а в марте 2023 году вернулся в Россию.

О задержании жителя Рязани в московском аэропорту Внуково стало известно вечером 30 ноября.