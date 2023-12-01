ФСБ задержала атаковавшего дронами российский аэродром украинского агента

ФСБ задержала украинского агента, атаковавшего дронами российский аэродром

ФСБ задержала агента украинских спецслужб, подозреваемого в атаке дронами военного аэродрома «Дягилево» в Рязани. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, у диверсанта было двойное гражданство России и Италии. Он был завербован Украиной в феврале 2023 года, когда находился в Стамбуле. После чего он прошел диверсионную подготовку под руководством латвийских силовиков в Екабпилсе.

В июле злоумышленник при помощи дронов атаковал военный аэродром, а 11 ноября совершил подрыв железнодорожного полотна в Рязанской области. В результате с рельс сошли 19 вагонов с минеральными удобрениями.