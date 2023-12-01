Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:53, 1 декабря 2023Силовые структуры

ФСБ задержала атаковавшего дронами российский аэродром украинского агента

ФСБ задержала украинского агента, атаковавшего дронами российский аэродром

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ задержала агента украинских спецслужб, подозреваемого в атаке дронами военного аэродрома «Дягилево» в Рязани. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, у диверсанта было двойное гражданство России и Италии. Он был завербован Украиной в феврале 2023 года, когда находился в Стамбуле. После чего он прошел диверсионную подготовку под руководством латвийских силовиков в Екабпилсе.

В июле злоумышленник при помощи дронов атаковал военный аэродром, а 11 ноября совершил подрыв железнодорожного полотна в Рязанской области. В результате с рельс сошли 19 вагонов с минеральными удобрениями.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о новой фазе конфликта с Россией

      Началось расследование взрывов поездов в Бурятии по статье о теракте

      В Microsoft оценили вероятность появления сверхразумного ИИ

      «Предвещающую землетрясения» огромную редкую рыбу выбросило на пляж

      ФСБ задержала атаковавшего дронами российский аэродром украинского агента

      В Петербурге девочка-подросток потеряла сознание и посинела на уроке танцев

      Рекордный спрос россиян на смартфоны объяснили

      Жена Канье Уэста пришла в шапке-ушанке и откровенном платье на вечеринку в Дубае

      Сбившего в российском городе дорожных рабочих водителя заключили под стражу

      Гол и пас Капризова помогли «Миннесоте» одержать разгромную победу в НХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости