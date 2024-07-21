Стали известны подробности о вербовке подрывника железной дороги под Рязанью

Украина обещала заплатить подрывнику железной дороги под Рязанью $15 тысяч

Гражданин России и Италии Руслан Сидики, признавший вину в подрыве железной дороги в Рязанской области в 2023 году, полностью раскаялся в содеянном. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Мужчина заявил, что за совершенное преступление должен был получить от украинских спецслужб 15 тысяч долларов. Как отметили в полиции, Сидики связался с украинской стороной по своей инициативе в одном из запрещенных в России мессенджеров и был завербован.

«Пообещали выплатить ему 15 тысяч долларов США. Как ни странно, обещанных денег он не получил», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Сидики планировал совершить еще один теракт в декабре в 2023 года в районе Дашки в Рязани.

Подрыв самодельных взрывных устройств (СВУ) произошел утром 11 ноября на перегоне между станциями Рыбное и Блокпост близ Рязани. В результате случившегося 19 вагонов грузового поезда сошли с путей. Ущерб от взрыва оценили в 30 миллионов рублей.