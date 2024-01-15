Подорвавший железную дорогу под Рязанью хотел совершить еще один теракт

СКР: подорвавший железную дорогу под Рязанью планировал еще один теракт

Руслан Сидики, обвиняемый в подрыве железнодорожных путей в Рязанской области, планировал совершить еще один теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Павла Выменца.

По его словам, удалось выяснить, что Сидики после совершение теракта на железной дороге хотел совершить аналогичный теракт в декабре в 2023 года в районе Дашки в Рязани. У него изъяли все компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ).

Подрыв СВУ произошел утром 11 ноября на перегоне между станциями Рыбное и Блокпост близ Рязани. В результате случившегося 19 вагонов грузового поезда сошли с путей. Ущерб от взрыва оценили в 30 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что перед терактом Сидики контактировал с Игорем Опрей из украинского батальона «Реванш».