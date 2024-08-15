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09:30, 15 августа 2024Силовые структуры

Обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью проверят на вменяемость

Дело подрывника из Рязани Сидики завершат после его проверки на вменяемость

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Следствие ждет получения результатов судебной психиатрической экспертизы, проведенной в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), который обвиняется в совершении подрыва железнодорожных путей под Рязанью. Об этом сообщает ТАСС.

Специалисты должны проверить его на вменяемость, после чего расследование его дела будет завершено. Также были проведены две комплексные криминалистические, взрывотехнические, лингвистическая и бухгалтерская экспертизы. Их результаты пока также не получены, поэтому не представляется возможным дать окончательную оценку действиям Сидики. Всего по делу было назначено порядка 40 исследований.

Подрывник признал вину в нападении на военный аэродром Дягилево и подрыве железной дороги в Рязанской области в 2023 году. Его задержали спустя некоторое время после диверсий. Украинские спецслужбы обещали Сидики 15 тысяч долларов, он связался с ними по собственной инициативе и был завербован. Деньги ему так и не выплатили.

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      Любовь Ширижик
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