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07:20, 21 августа 2024Силовые структуры

Обвиняемый в подрыве железной дороги в российском регионе отказался признать вину

Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью Сидики не признал вину
Начало событий в новости ФСБ задержала агента спецслужб Украины. Что известно о его терактах на железной дороге и военном аэродроме?

Фото: Christoph Schmidt / dpa / Global Look Press

Обвиняемый в подрыве железной дороги по указанию украинских спецслужб обладатель гражданства России и Италии Руслан Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) отказался признать вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Игоря Поповского.

По словам Поповского, Сидики не признал вину по статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»).

По данным агентства, Сидики обвиняется по статьям о совершении теракта, о покушении на теракт, о подготовке к третьему теракту в составе группы лиц и в трех эпизодах незаконного изготовления взрывных устройств.

По информации источника, знакомого с расследованием, украинские спецслужбы обещали обвиняемому заплатить за теракт 15 тысяч долларов США, но деньги он так и не получил.

Ранее сообщалось, что в РЖД оценили ущерб от подрыва железной дороги в Рязанской области в 30 миллионов рублей. Обвиняемый совершил подрыв участка железнодорожного полотна между станциями Рыбное и Блокпост под Рязанью в ноябре 2023 года. Тогда с рельсов сошли 19 вагонов с удобрениями. был задержан ФСБ 1 декабря 2023 года.

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      Анна Габай
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