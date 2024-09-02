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06:47, 2 сентября 2024Россия

Очевидцы сообщили о повреждении детского сада в Белгороде после обстрела ВСУ

Mash: ВСУ попали в здание детского сада во время обстрела Белгорода

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгороду. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Очевидцы рассказали изданию, что в ходе обстрела, начавшегося около 05:30 по московскому времени, повреждения получил один из детских садов — в здании разрушена крыша. Также сообщается о пяти сгоревших автомобилях и поврежденных стеклах в домах.

Информации о пострадавших нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также указал в своем Telegram-канале, что над городом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). «В городе Белгород есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты», — написал он.

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      Марина Совина
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