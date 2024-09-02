Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:35, 2 сентября 2024Россия

В Белгороде прозвучала серия взрывов

РИА Новости: в Белгороде во время ракетной опасности прозвучала серия взрывов

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Во время сигнала о ракетной опасности в Белгороде прозвучала серия взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что во время взрывов у автомобилей сработала сигнализация. В окнах домов дрожали стекла.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков указал в своем Telegram-канале, что над городом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). «В городе Белгород есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты», — написал он.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Белгороду и прилегающему к нему району, среди мирных жителей были раненые. По словам Гладкова, пожарные расчеты потушили горящий автомобиль во дворе многоквартирного дома в Белгороде и балкон в одной из квартир. Также производится тушение сухой травы.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Неонацисты во власти и разменная монета для амбиций Запада. Путин назвал главные причины трагедии на Украине

      Боец ВСУ рассказал о сдаче в плен в первом же бою

      Путин заявил о необходимости соблюдения законов России иностранными СМИ

      В Белгороде прозвучала серия взрывов

      Для S.T.A.L.K.E.R. 2 запланировали несколько дополнений

      Обвиняемый в подрыве железной дороги в Рязани признал свою вину

      В Киеве прозвучали взрывы

      Парень заметил слежку и обнаружил во дворе дома жуткую картину

      На Камчатке объявили траур по погибшим при крушении вертолета

      В США сообщили о тяжелом ударе для Шольца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше