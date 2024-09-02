РИА Новости: в Белгороде во время ракетной опасности прозвучала серия взрывов

Во время сигнала о ракетной опасности в Белгороде прозвучала серия взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что во время взрывов у автомобилей сработала сигнализация. В окнах домов дрожали стекла.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков указал в своем Telegram-канале, что над городом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). «В городе Белгород есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты», — написал он.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Белгороду и прилегающему к нему району, среди мирных жителей были раненые. По словам Гладкова, пожарные расчеты потушили горящий автомобиль во дворе многоквартирного дома в Белгороде и балкон в одной из квартир. Также производится тушение сухой травы.