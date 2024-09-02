Осужденный организовал азартные игры в российской колонии и получал от них доход

В Балашове завели дело на осужденного, организовавшего азартные игры в колонии

Следователи возбудили уголовное дело в отношении осужденного одного из исправительных учреждений Саратовский области, который организовал азартные игры прямо на территории колонии и получал от них доход. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, все произошло в Балашове. Подозреваемый, находясь в исправительной колонии, проводил азартные игры среди осужденных при помощи игральных карт и покерных фишек. Мужчина вел записи результатов игр и размер выигрышей, а также получал доход от незаконной деятельности.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 171.2 («Незаконные организация и проведение азартных игр») УК РФ. Его преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ.

Ранее стало известно, что заключенный незаконно организовал казино в исправительном учреждении №14 в Новочеркасске Ростовской области. При обысках у него силовики обнаружили фишки, мобильный телефон, несколько сим-карт, а также более десятка колод карт.