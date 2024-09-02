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08:49, 2 сентября 2024Силовые структуры

Отбывавшую пожизненный срок во Вьетнаме россиянку этапировали в Ростовскую область

Осужденную во Вьетнаме Марию Дапирку этапировали в ИК-18 в Ростовской области

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Осужденную во Вьетнаме за контрабанду наркотиков россиянку Марию Дапирку этапировали в ИК-18 в Ростовской области. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ее адвоката.

Дапирку перевели в колонию 23 августа.

Марию Дапирку задержали в аэропорту Хошимина в 2014 году. Девушка прилетела из Бразилии. Во вмонтированном в ее чемодан тайнике нашли около трех килограммов кокаина. За контрабанду такой партии наркотиков во Вьетнаме предусмотрена смертная казнь.

Сама девушка утверждает, что не знала о наркотиках: чемодан ей подарил ее друг, с которым она познакомилась в Таиланде. «Возлюбленным» россиянки оказался нигерийский наркоторговец, неоднократно проводивший подобные операции, обманывая девушек, с которыми вступал в близкие отношения, и обещая жениться.

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      Екатерина Кашурникова
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