Отбывавшую пожизненный срок во Вьетнаме россиянку этапировали в Ростовскую область

Осужденную во Вьетнаме Марию Дапирку этапировали в ИК-18 в Ростовской области

Осужденную во Вьетнаме за контрабанду наркотиков россиянку Марию Дапирку этапировали в ИК-18 в Ростовской области. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ее адвоката.

Дапирку перевели в колонию 23 августа.

Марию Дапирку задержали в аэропорту Хошимина в 2014 году. Девушка прилетела из Бразилии. Во вмонтированном в ее чемодан тайнике нашли около трех килограммов кокаина. За контрабанду такой партии наркотиков во Вьетнаме предусмотрена смертная казнь.

Сама девушка утверждает, что не знала о наркотиках: чемодан ей подарил ее друг, с которым она познакомилась в Таиланде. «Возлюбленным» россиянки оказался нигерийский наркоторговец, неоднократно проводивший подобные операции, обманывая девушек, с которыми вступал в близкие отношения, и обещая жениться.