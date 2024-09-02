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08:25, 2 сентября 2024Интернет и СМИ

Парень получил необычное сообщение от родственника и испугался

Фото: Alicia Windzio / dpa / Globallookpress.com

Пользователь Reddit с ником Patkrajewski рассказал на портале историю о том, как получил необычное сообщение от родственника ранним утром. Парень признался, что послание испугало его.

По словам автора поста, в 5:30 утра ему пришло сообщение от дяди, в котором он выразил соболезнования по поводу произошедшего с отцом рассказчика. В послании родственник также предложил ему помощь, если она потребуется. Автор публикации ответил ему, что не знает, что случилось с его отцом.

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«Я лихорадочно набрал номер отца, он не ответил. Пролистал ленту в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в надежде найти хоть какую-то информацию. Провел мучительные 45 минут, добираясь на работу, думал о наших с отцом отношениях», — поделился переживаниями парень.

Однако через два часа отец перезвонил рассказчику и спросил, почему он звонит ему так рано. После этого герой истории написал своему дяде, что с его отцом все в порядке. «Ошибся номером, прости. Речь шла об отце моего лучшего друга», — ответил его родственник.

«Это один из способов заставить вас позвонить родителям, которым они пользуются», «Похоже, он не считает тебя лучшим другом», «Это может довести до сердечного приступа», — порассуждали комментаторы.

Ранее парень рассказал на Reddit, как поговорил по телефону и получил пугающее сообщение. Пользователи предположили, что автор публикации столкнулся с мошенниками.

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      Мария Большакова
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