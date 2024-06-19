Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:07, 19 июня 2024Интернет и СМИ

Парень поговорил по телефону с неизвестными и получил пугающее сообщение

Фото: Unsplash

Пользователь Reddit с ником SpecialNeedsBurrito рассказал на портале, как получил пугающее сообщение после телефонного разговора. Пользователи предположили, что парень общался с мошенниками.

Рассказчик объяснил, что накануне вечером ему позвонил неизвестный человек, который к тому же говорил на другом языке. После того, как автор поста положил трубку, он получил сообщение с того же номера. Неизвестные отправили ему картинку, на которой был изображен напуганный кричащий мужчина.

В комментариях отметили, что изображение сгенерировано искусственным интеллектом. Они также сочли картинку пугающей. «Иногда мошенники делают что-то подобное, чтобы вызвать у человека реакцию и убедиться, что номер действителен. Никогда не видел, чтобы это делали таким необычным способом, но я могу объяснить этот поступок только так», — написал один из пользователей.

Парню посоветовали не отвечать на необычное послание и заблокировать неизвестного собеседника.

Ранее другой пользователь рассказал на Reddit, как после смены номера телефона стал получать странные сообщения. В необычных посланиях его уведомляли о неизвестных ему опозданиях на 11 минут.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Боец ВСУ захотел стать гражданином России. За какие заслуги ему готовятся выдать паспорт?

      Россиянин домогался 10-летней школьницы в лифте и получил семь лет колонии

      Ким Чен Ын заявил о новом этапе отношений с Россией

      В Белгородской области объявили ракетную опасность

      Российские атомные подлодки провели пуски крылатых ракет в Баренцевом море

      Москвичам пообещали погоду холоднее нормы

      Мужчины и женщины перечислили самые захватывающие сексуальные опыты

      Россиянин поздравил дочь с рождением ребенка и ограбил ее на миллион рублей

      Муж заболевшей ботулизмом россиянки рассказал об отравлении

      Путин рассказал о новом документе с Северной Кореей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше