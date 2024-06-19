Парень поговорил по телефону с неизвестными и получил пугающее сообщение

Пользователь Reddit с ником SpecialNeedsBurrito рассказал на портале, как получил пугающее сообщение после телефонного разговора. Пользователи предположили, что парень общался с мошенниками.

Рассказчик объяснил, что накануне вечером ему позвонил неизвестный человек, который к тому же говорил на другом языке. После того, как автор поста положил трубку, он получил сообщение с того же номера. Неизвестные отправили ему картинку, на которой был изображен напуганный кричащий мужчина.

В комментариях отметили, что изображение сгенерировано искусственным интеллектом. Они также сочли картинку пугающей. «Иногда мошенники делают что-то подобное, чтобы вызвать у человека реакцию и убедиться, что номер действителен. Никогда не видел, чтобы это делали таким необычным способом, но я могу объяснить этот поступок только так», — написал один из пользователей.

Парню посоветовали не отвечать на необычное послание и заблокировать неизвестного собеседника.

Ранее другой пользователь рассказал на Reddit, как после смены номера телефона стал получать странные сообщения. В необычных посланиях его уведомляли о неизвестных ему опозданиях на 11 минут.