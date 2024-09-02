Партия Алиева сохранит большинство в парламенте Азербайджана

Правящая партия «Новый Азербайджан» получит 68 мест из 125 в парламенте страны

Партия «Новый Азербайджан», возглавляемая президентом страны Ильхамом Алиевым, получит большинство мест в азербайджанском парламенте (Милли Меджлисе). Об этом со ссылкой на данные центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны по итогам обработки 91 процента голосов сообщает РИА Новости.

Утверждается, что правящая партия получит большинство мест в парламенте — 68 из 125. Явка на выборы составила чуть более 37 процентов.

По предварительным результатам, в парламент Азербайджана войдут представители партий «Гражданская солидарность», «Единый Азербайджан», «РЕАЛ», «Национальный фронт» и «Демократическое просвещение Азербайджана». Депутатские мандаты также получат 46 независимых кандидатов.

Ранее Ильхам Алиев назначил дату внеочередных парламентских выборов на 1 сентября. По словам председателя высшего законодательного органа республики Сахиба Гафарова, такое решение было вызвано необходимостью сформировать парламент в новом составе после восстановления территориальной целостности страны.