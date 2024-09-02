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16:04, 2 сентября 2024Путешествия

Пассажира выгнали из самолета из-за футболки с Трампом

Пассажира авиакомпании Delta Airlines выгнали из самолета из-за футболки с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Инцидент попал на видео, которое разместил попутчик мужчины на форуме Reddit, на него обратило внимание издание New York Post.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 31 августа, в международном аэропорту Сарасота-Брадентон в американском штате Флорида. На размещенных в сети кадрах путешественник в черной футболке, на которой изображен Трамп в солнцезащитных очках цвета американского флага, показывающий два средних пальца, идет по проходу салона с ручной кладью.

«Меня выгоняют из-за моей футболки. И это все она, тупая Венди», — жалуется пассажир, прочитавший бейдж с именем женщины, которая его провожает.

Как пишет источник, Delta может снять с рейса человека, если его поведение, одежда или запах «оскорбляют или раздражают других пассажиров».

В феврале член экипажа этой же авиакомпании пристыдила и едва не сняла с рейса пассажирку за отсутствие лифчика. Она вывела путешественницу из салона, назвала ее наряд оскорбительным и заставила прикрыться.

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      Алина Черненко
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