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19:17, 6 февраля 2024Путешествия

Пассажирку самолета пристыдили за отсутствие лифчика и заставили прикрыться

Пассажирку Delta Airlines едва не сняли с рейса за отсутствие лифчика

Фото: Dieu-Nalio Chery / Reuters

Член экипажа американской авиакомпании Delta Airlines пристыдила и едва не сняла с рейса пассажирку за отсутствие лифчика. Подробностями истории поделилось издание Yahoo News Australia.

По данным источника, 22 января диджей и бизнесвумен Лиза Арчболд из Новой Зеландии возвращалась в Сан-Франциско из Солт-Лейк-Сити, куда она ездила на кинофестиваль «Сандэнс». После того как все пассажиры поднялись на борт самолета, член экипажа вывела Арчболд из салона, назвала ее наряд оскорбительным и заставила прикрыться.

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Туристка, одетая в мешковатую белую рубашку, призналась, что была шокирована. Она добавила, что все же накинула куртку и вернулась в самолет, но после посадки подошла к бортпроводнику и обвинила авиакомпанию в дискриминации. По словам Арчболд, он ответил ей, что официальная политика в Delta Airlines заключается в том, что женщины должны закрывать тело.

Ранее другая американская авиакомпания, Southwest Airlines, не пустила на рейс пассажирку с большой грудью в спортивном бра. Женщина возмутилась, что ее наряд сочли «неподходящим» и попросили прикрыться.

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      Алина Черненко
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