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07:31, 30 октября 2023Путешествия

Авиакомпания разозлила пассажирку с большой грудью просьбой прикрыться

Daily Star: Southwest Airlines не пустила на рейс пассажирку в спортивном бра

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Американская авиакомпания Southwest Airlines не пустила на рейс пассажирку с большой грудью в спортивном бра. Подробности истории она рассказала в соцсети X (бывший Twitter), на что обратил внимание британский таблоид Daily Star.

Мамасита Микс в своем посте написала, что сотрудники авиакомпании сочли ее наряд «неподходящим» и попросили прикрыться, чтобы попасть в самолет.

«Я ношу одну и ту же одежду каждый раз, когда летаю в самолетах. Почему представители Southwest сказали, что мне нужно надеть свитер из-за того, что на мне был спортивный бюстгальтер? Вы никогда раньше не видели женщину с большими сиськами?» — разозлилась пассажирка.

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Микс призналась, что все же выполнила просьбу сотрудников авиакомпании и надела джемпер с капюшоном.

Часть пользователей сети решили поддержать путешественницу. «То, что они сделали, — это позор», «С каких это пор людям говорят, как одеваться в аэропортах?» — написали они.

Но нашлись и те, кто встал на сторону перевозчика. «Почему обязательно надо показывать обнаженную кожу в общественных местах?», «Хотя этикет и субъективен, в целом принято прикрывать живот во время полета», «Бюстгальтер — это нижнее белье по определению. В данном случае компания Southwest не сделала ничего плохого», — возмутились юзеры.

Ранее сообщалось, что модель, обладающая самой большой грудью в Великобритании, была вынуждена пересесть со своего места в кухонный отсек в конце самолета из-за жалоб других пассажиров. Во время полета одна из попутчиц пожаловалась бортпроводникам, что британка прижимается к ее парню, и потребовала, чтобы «эта девушка и ее дурацкие сиськи пересели».

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      Марина Черняк
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