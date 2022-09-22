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Пассажирку самолета затравили за большую грудь и отсадили от всех до конца рейса

Британку, затравленную попутчиками за большую грудь, пересадили в кухонный отсек самолета

Фото: @jodiejuggs

Модель, обладающая самой большой грудью в Великобритании, была вынуждена пересесть со своего места в кухонный отсек в конце самолета из-за жалоб других пассажиров. Об этом сообщает Daily Star.

По сведениям издания, Лея Паркер (Leia Parker) вылетала рейсом из Лас-Вегаса, где она проработала три месяца, в Лондон. Паркер объяснила, что изначально хотела купить билет в бизнес-класс, однако свободные кресла остались только в экономе — поэтому ей пришлось согласиться на место, которое она назвала «слишком маленьким и неудобным для ее большого бюста».

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Во время полета одна из попутчиц британки пожаловалась бортпроводникам, что Паркер прижимается к ее парню, и потребовала, чтобы «эта девушка и ее дурацкие сиськи пересели». Модель призналась, что не только пассажиры рейса, но и сами стюардессы «обошлись с ней мерзко». «Они сказали, что мне придется от всех пересесть, чтобы никому не мешать», — пожаловалась на травлю туристка.

В результате Паркер летела в одиночестве в откидном кресле в кухонном отсеке самолета. По ее словам, лишь одна из бортпроводниц проявила сочувствие и принесла ей две подушки. Издание уточнило, что пассажирка подала жалобу на авиакомпанию, однако пока не получила никаких извинений от перевозчика.

Ранее в июле бортпроводница авиакомпании Southwest Airlines унизила пассажирку и выгнала ее из самолета, посчитав, что наряд девушки слишком сексуальный. Отмечается, что на туристке были надеты розовый корсет и брюки карго с заниженной талией.

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Ксения Жарова
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