Патрушев заявил о планах усилить флот в ответ на действия США и Японии

Патрушев: Россия укрепит Тихоокеанский флот в ответ на действия США и Японии

Россия укрепит свой Тихоокеанский флот в ответ на действия США и Японии, которые не могут остаться без ответа Москвы. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Подобные действия не могут остаться без ответа. Политика Российской Федерации в морской сфере направлена на продолжение развития войск и системы базирования Тихоокеанского флота. Также продолжается оснащение дальней авиации и ракетных войск современным вооружением и техникой», — рассказал помощник российского лидера.

Патрушев также подчеркнул, что Токио и Вашингтон «забыли уроки истории» в попытках представить Россию как угрозу. Он добавил, что Япония превратилась в «восточный филиал НАТО».

Ранее Патрушев заявил, что пересмотр итогов Второй мировой войны стал частью повестки дня стран Запада. По его словам, с подачи Запада ведется работа по искоренению памяти о «роли СССР в избавлении Европы от германского фашизма и стран Азии от японского милитаризма». Патрушев добавил, что современные международные отношения должны «строиться на общепризнанных итогах Второй мировой войны».