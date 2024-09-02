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17:45, 2 сентября 2024Мир

Патрушев заявил о планах усилить флот в ответ на действия США и Японии

Патрушев: Россия укрепит Тихоокеанский флот в ответ на действия США и Японии
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Россия укрепит свой Тихоокеанский флот в ответ на действия США и Японии, которые не могут остаться без ответа Москвы. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Подобные действия не могут остаться без ответа. Политика Российской Федерации в морской сфере направлена на продолжение развития войск и системы базирования Тихоокеанского флота. Также продолжается оснащение дальней авиации и ракетных войск современным вооружением и техникой», — рассказал помощник российского лидера.

Патрушев также подчеркнул, что Токио и Вашингтон «забыли уроки истории» в попытках представить Россию как угрозу. Он добавил, что Япония превратилась в «восточный филиал НАТО».

Ранее Патрушев заявил, что пересмотр итогов Второй мировой войны стал частью повестки дня стран Запада. По его словам, с подачи Запада ведется работа по искоренению памяти о «роли СССР в избавлении Европы от германского фашизма и стран Азии от японского милитаризма». Патрушев добавил, что современные международные отношения должны «строиться на общепризнанных итогах Второй мировой войны».

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      Максим Габриелян
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