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17:17, 2 сентября 2024Мир

Патрушев обвинил Запад в пересмотре итогов Второй мировой войны

Патрушев: пересмотр итогов Второй мировой войны стал частью повестки дня Запада

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Пересмотр итогов Второй мировой войны стал частью повестки дня стран Запада. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Накануне Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны уместно отметить, что пересмотр ее итогов прочно вошел в повестку дня западного сообщества», — отметил Патрушев.

По его словам, с подачи Запада ведется работа по искоренению памяти о «роли СССР в избавлении Европы от германского фашизма и стран Азии от японского милитаризма». Патрушев добавил, что современные международные отношения должны «строиться на общепризнанных итогах Второй мировой войны».

15 августа Министерство иностранных дел России указало на искажение роли России в новых учебниках по истории в Армении, призвав власти страны не допустить использование этих пособий в учебном процессе.

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      Елизавета Мытарева
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