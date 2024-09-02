Патрушев обвинил Запад в пересмотре итогов Второй мировой войны

Патрушев: пересмотр итогов Второй мировой войны стал частью повестки дня Запада

Пересмотр итогов Второй мировой войны стал частью повестки дня стран Запада. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Накануне Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны уместно отметить, что пересмотр ее итогов прочно вошел в повестку дня западного сообщества», — отметил Патрушев.

По его словам, с подачи Запада ведется работа по искоренению памяти о «роли СССР в избавлении Европы от германского фашизма и стран Азии от японского милитаризма». Патрушев добавил, что современные международные отношения должны «строиться на общепризнанных итогах Второй мировой войны».

15 августа Министерство иностранных дел России указало на искажение роли России в новых учебниках по истории в Армении, призвав власти страны не допустить использование этих пособий в учебном процессе.