МИД России отреагировал на искажающий историю армянский учебник

МИД РФ призвал Армению не допустить искажения истории в новых учебниках

МИД РФ указал на искажение роли России в новых учебниках по истории в Армении и призвал власти страны не смотреть сквозь пальцы на это и не допустить использования такого учебного пособия в школах. Об этом сообщается в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Так в министерстве отреагировали «на крайне сомнительное содержание учебника по истории для восьмых классов армянских школ». В одной из глав учебного пособия изложены события на Южном Кавказе в конце XVIII — начале XIX века. В частности, ревизии подверглись оценки итогов русско-персидской войны 1826-1828-х годов. Туркманчайский мир назван аннексией Восточной Армении, что является «беззастенчивой попыткой переписать нашу общую историю», заметили в МИД.

Москва рассчитывает, что Ереван не допустит передачи подобного учебника в школы, а также впредь не будет смотреть сквозь пальцы на попытки исказить прошлое.

8 августа кабинет министров Армении одобрил новое соглашение с Россией, регулирующее работу Славянского университета в республике. Москва и Армения вскоре подпишут новый договор.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на политическую мудрость Армении в отношениях с Западом. Он указал, что Россия считает армян своим союзником и братским народом. Он также пожелал Еревану не пойти по пути Украины.