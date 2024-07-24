Песков пожелал Армении не пойти по пути Украины

Песков: не хотели бы, чтобы Армения предпочла выбранный Украиной режим

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Армению союзником и братской страной и пожелал ей в политическом плане не пойти по пути Украины. Его цитирует ТАСС.

Он напомнил, что Армения, как суверенная страна, сама выбирает приоритетные направления взаимодействия. «С уважением относимся к таким поискам, но только не хотели бы, чтобы эти поиски выполнялись в режиме, который когда-то выбрал киевский режим», — высказался Песков.

Ранее представитель Кремля сообщал, что Россия продолжит работать с Арменией для прояснения позиции Еревана по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По словам Пескова, Москва надеется на сохранение союзнических и партнерских отношений с Ереваном. Он также отметил, что в этом наверняка заинтересована и сама Армения.