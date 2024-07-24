Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:13, 24 июля 2024Бывший СССР

Песков пожелал Армении не пойти по пути Украины

Песков: не хотели бы, чтобы Армения предпочла выбранный Украиной режим
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Армению союзником и братской страной и пожелал ей в политическом плане не пойти по пути Украины. Его цитирует ТАСС.

Он напомнил, что Армения, как суверенная страна, сама выбирает приоритетные направления взаимодействия. «С уважением относимся к таким поискам, но только не хотели бы, чтобы эти поиски выполнялись в режиме, который когда-то выбрал киевский режим», — высказался Песков.

Ранее представитель Кремля сообщал, что Россия продолжит работать с Арменией для прояснения позиции Еревана по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По словам Пескова, Москва надеется на сохранение союзнических и партнерских отношений с Ереваном. Он также отметил, что в этом наверняка заинтересована и сама Армения.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      В Турции задержали подозреваемого в подрыве машины офицера Генштаба. Его вытащили из авто на известном курорте

      Дачников научили правильно собирать груши

      Кулеба согласился сотрудничать с Китаем

      Футбольный матч на Олимпиаде-2024 доиграли через два часа

      В море на Кубани зафиксировали небывалое нашествие креветок

      В Кремле объяснили плохие отношения России и Германии

      Отец и сын избили россиянина у метро ради мобильного телефона

      На Украине заметили «окно возможностей» для переговоров с Россией

      В России порассуждали о захвате Западом контроля над Арктикой

      Названо способное противостоять F-16 на Украине оружие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше