В Кремле захотели прояснить позицию Армении по ОДКБ

Песков: Россия продолжит работать с Арменией для прояснения ее позиции по ОДКБ

Россия продолжит работать с Арменией для прояснения позиции Еревана по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Что касается Армении, мы продолжим работу с нашими армянскими друзьями, мы будем прояснять их позицию», — отметил он.

По словам Пескова, Москва надеется на сохранение союзнических и партнерских отношений с Ереваном. Он также отметил, что в этом наверняка заинтересована и сама Армения.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношение страны к ОДКБ может измениться после исключения Белоруссии из объедения. Он пояснил, что такая реакция связана с позицией руководства Белоруссии по поводу конфликта Армении и Азербайджана.

В середине мая президент Белоруссии Лукашенко посетил с государственным визитом Азербайджан. Он также отметил, что Баку способен контролировать неспокойную ситуацию в регионе, добавив, что азербайджанский опыт в вопросе мирного обустройства в Нагорном Карабахе важен для Белоруссии на фоне конфликта на Украине.