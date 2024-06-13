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13:26, 13 июня 2024Бывший СССР

В Кремле захотели прояснить позицию Армении по ОДКБ

Песков: Россия продолжит работать с Арменией для прояснения ее позиции по ОДКБ

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия продолжит работать с Арменией для прояснения позиции Еревана по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Что касается Армении, мы продолжим работу с нашими армянскими друзьями, мы будем прояснять их позицию», — отметил он.

По словам Пескова, Москва надеется на сохранение союзнических и партнерских отношений с Ереваном. Он также отметил, что в этом наверняка заинтересована и сама Армения.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношение страны к ОДКБ может измениться после исключения Белоруссии из объедения. Он пояснил, что такая реакция связана с позицией руководства Белоруссии по поводу конфликта Армении и Азербайджана.

В середине мая президент Белоруссии Лукашенко посетил с государственным визитом Азербайджан. Он также отметил, что Баку способен контролировать неспокойную ситуацию в регионе, добавив, что азербайджанский опыт в вопросе мирного обустройства в Нагорном Карабахе важен для Белоруссии на фоне конфликта на Украине.

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      Александр Курбатов
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