Песков понадеялся на мудрость армян

Песков: Россия надеется на политическую мудрость Армении в отношениях с Западом

Россия надеется на политическую мудрость Армении в отношениях с Западом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Песков прокомментировал решение ЕС о предоставлении Еревану средств Европейского фонда мира и отметил, что Армения является суверенной страной. При этом он подчеркнул, что Россия считает армян своим союзником и братским народом.

«Мы рассчитываем на политическую мудрость Армении. Мы с уважением относимся, скажем так, к таким поискам», — заявил пресс-секретарь президента. Он понадеялся, что власти Армении выберут путь развития страны с учетом имеющихся альтернатив.

Ранее Песков пожелал Армении не пойти по пути Украины. Он подчеркнул, что Ереван самостоятельно выбирает приоритетные направления взаимодействия.