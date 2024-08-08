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16:46, 8 августа 2024Бывший СССР

Россия и Армения подпишут новое соглашение о Славянском университете

Кабмин Армении одобрил новое соглашение с Россией о Славянском университете

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Кабинет министров Армении одобрил новое соглашение с Россией, регулирующее работу Славянского университета в республике. Москва и Армения вскоре подпишут новый договор, сообщает «Sputnik Армения».

«Соглашение урегулирует спорные вопросы по выбору и назначению ректора, а также более четко зафиксирует условия, на которых российская и армянская стороны будут предлагать образовательные программы и финансирование университета», — говорится в публикации со ссылкой на решение, принятое на заседании кабмина.

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Отмечается, что потребность в новом договоре возникла после ухода с должности предыдущего ректора Армена Дарбиняна.

Ранее президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы председателя Всемирного комитета Всеармянских игр Ишхана Закаряна. В документе о назначении сказано, что Закарян награжден орденом за вклад в развитие физической культуры и спорта, укрепление мира и сближение и взаимообогащение культур России и Армении.

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      Глеб Палехов
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