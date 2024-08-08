Путин наградил орденом Дружбы главу комитета Всеармянских игр

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы председателя Всемирного комитета Всеармянских игр Ишхана Закаряна. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В документе сказано, что Закарян награжден орденом за вклад в развитие физической культуры и спорта, укрепление мира и сближение и взаимообогащение культур России и Армении.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков понадеялся на политическую мудрость Армении в отношениях с Западом. Он заявил, что Россия считает армян своим союзником и братским народом.
До этого Москва выразила сожаление по поводу участия Еревана в саммите НАТО. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что углубление сотрудничества Армении с альянсом, целью которого является «стратегическое поражение России», грозит дестабилизацией обстановки на Южном Кавказе.