Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:24, 8 августа 2024Бывший СССР

Путин наградил орденом Дружбы главу комитета Всеармянских игр

Путин наградил орденом Дружбы главу комитета Всеармянских игр Закаряна
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы председателя Всемирного комитета Всеармянских игр Ишхана Закаряна. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе сказано, что Закарян награжден орденом за вклад в развитие физической культуры и спорта, укрепление мира и сближение и взаимообогащение культур России и Армении.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков понадеялся на политическую мудрость Армении в отношениях с Западом. Он заявил, что Россия считает армян своим союзником и братским народом.

До этого Москва выразила сожаление по поводу участия Еревана в саммите НАТО. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что углубление сотрудничества Армении с альянсом, целью которого является «стратегическое поражение России», грозит дестабилизацией обстановки на Южном Кавказе.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пытаются прорваться вглубь Курской области. Где удалось остановить их?

      Смартфоны Xiaomi получат рекордный аккумулятор

      Лукашенко обвинил США в попытке развязать третью мировую войну

      Разводу Бена Аффлека и Дженнифер Лопес предрекли статус самого дорогого в истории

      Россиянин во время ссоры с возлюбленной облил ее жидкостью для розжига и поджег

      Великобритания построит станцию для наблюдения за действиями России и Китая в космосе

      Российские каноисты упустили медали Олимпиады-2024

      Турист нацарапал инициалы на стене древнего дома жриц-девственниц и попался

      В небе над Херсонской областью заметили истребители F-16 ВСУ

      Стало известно о возможном возвращении Dior в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше