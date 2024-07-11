Москва выразила сожаление по поводу участия Еревана в саммите НАТО

Замглавы МИД Галузин: участие Еревана в саммите НАТО вызывает у Москвы сожаление

Участие Еревана в саммите НАТО в Вашингтоне вызывает у Москвы крайние сожаления. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«В Армении предпочитают наращивать взаимодействие с НАТО или отдельными участниками альянса, особенно в части внедрения натовских стандартов, закупки вооружений или проведения совместных мероприятий боевой подготовки, не говоря об участии в проходящем в Вашингтоне в эти дни саммите этого военно-политического блока. Все это не может не вызывать ничего, кроме крайнего сожаления», — отметил Галузин.

Дипломат добавил, что углубление сотрудничества Армении с альянсом, целью которого является «стратегическое поражение России», грозит дестабилизацией обстановки на Южном Кавказе. Он также назвал подобные шаги со стороны Еревана неосмотрительными.

При этом представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что Армения остается членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он также обратил внимание на участие Еревана в многочисленных договоренностях в военной и военно-технической областях.

Ранее в МИД России заявляли о целях, которые преследовали США, приглашая Армению и Азербайджан на саммит НАТО. По словам директора Департамента информации и печати МИД РФ Андрея Настасьина, Соединенные Штаты сделали это, чтобы оторвать Ереван и Баку от Москвы.