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08:36, 11 июля 2024Бывший СССР

Москва выразила сожаление по поводу участия Еревана в саммите НАТО

Замглавы МИД Галузин: участие Еревана в саммите НАТО вызывает у Москвы сожаление

Участие Еревана в саммите НАТО в Вашингтоне вызывает у Москвы крайние сожаления. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«В Армении предпочитают наращивать взаимодействие с НАТО или отдельными участниками альянса, особенно в части внедрения натовских стандартов, закупки вооружений или проведения совместных мероприятий боевой подготовки, не говоря об участии в проходящем в Вашингтоне в эти дни саммите этого военно-политического блока. Все это не может не вызывать ничего, кроме крайнего сожаления», — отметил Галузин.

Дипломат добавил, что углубление сотрудничества Армении с альянсом, целью которого является «стратегическое поражение России», грозит дестабилизацией обстановки на Южном Кавказе. Он также назвал подобные шаги со стороны Еревана неосмотрительными.

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При этом представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что Армения остается членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он также обратил внимание на участие Еревана в многочисленных договоренностях в военной и военно-технической областях.

Ранее в МИД России заявляли о целях, которые преследовали США, приглашая Армению и Азербайджан на саммит НАТО. По словам директора Департамента информации и печати МИД РФ Андрея Настасьина, Соединенные Штаты сделали это, чтобы оторвать Ереван и Баку от Москвы.

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      Екатерина Грищенко
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