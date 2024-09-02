Певица Валерия показала фото в бикини

56-летняя певица Валерия показала фото в синем бикини и кружевной кофте

Российская эстрадная певица Валерия показала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 3,8 миллиона подписчиков.

56-летняя исполнительница предстала на размещенном снимке, лежа в окруженном пальмами шатре. Она позировала в темно-синем бикини и прозрачной кружевной кофте белого цвета.

В подписи знаменитость указала, что в течение лета интенсивно работала и совершила много перелетов. «Но и немного отдохнуть, побыть с семьей тоже получилось. Запомню его [лето] ярким и очень продуктивным», — заявила звезда.

В августе Валерия показала тренировку в спортзале и восхитила пользователей сети.