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12:24, 2 сентября 2024Путешествия

Пилоты самолета с россиянами на борту увидели неизвестный объект в небе

Пилоты летевшего в Москву самолета увидели неизвестный шар в небе

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пилоты самолета российской авиакомпании увидели неизвестный предмет в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла 31 августа на борту летевшего из Калининграда в Москву Airbus A321. При заходе на посадку экипаж пассажирского лайнера заметил похожий на шар объект на высоте 450 метров.

Несмотря на это, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. В результате самолет благополучно приземлился в столичном Шереметьево.

Ранее, 31 августа, пилотов российской авиакомпании пытались ослепить лазером во время полета. Инцидент произошел на борту летевшего из Екатеринбурга в Москву Boeing 737-800 в 35 километрах юго-восточнее города Владимир.

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      Фариза Бацазова
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