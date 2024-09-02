Пилоты самолета с россиянами на борту увидели неизвестный объект в небе

Пилоты летевшего в Москву самолета увидели неизвестный шар в небе

Пилоты самолета российской авиакомпании увидели неизвестный предмет в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла 31 августа на борту летевшего из Калининграда в Москву Airbus A321. При заходе на посадку экипаж пассажирского лайнера заметил похожий на шар объект на высоте 450 метров.

Несмотря на это, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. В результате самолет благополучно приземлился в столичном Шереметьево.

Ранее, 31 августа, пилотов российской авиакомпании пытались ослепить лазером во время полета. Инцидент произошел на борту летевшего из Екатеринбурга в Москву Boeing 737-800 в 35 километрах юго-восточнее города Владимир.

