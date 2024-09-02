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10:02, 2 сентября 2024Путешествия

Российских пилотов пытались ослепить лазером во время полета

Пилотов летевшего в Москву пассажирского самолета пытались ослепить лазером

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилотов российской авиакомпании пытались ослепить лазером во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла на борту летевшего из Екатеринбурга в Москву Boeing 737–800 31 августа в 35 километрах юго-восточнее города Владимир. Отмечается, что экипаж пассажирского лайнера доложил об освещении лазером зеленого цвета.

Несмотря на случившееся, командир воздушного судна решил следовать в аэропорт назначения. В результате самолет благополучно приземлился в столичном Шереметьево, никто не пострадал.

Ранее у самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии» сработал сигнал о столкновении с землей во время полета. Инцидент произошел с летевшим из Санкт-Петербурга в Сочи Airbus А321.

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      Фариза Бацазова
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