У российского самолета сработал сигнал об опасном сближении с землей во время полета

У самолета «Уральских авиалиний» сработал сигнал об опасном сближении с землей

У самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии» сработал сигнал о столкновении с землей во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Санкт-Петербурга в Сочи Airbus А321 во вторник, 27 августа. «Экипаж воздушного судна доложил о срабатывании сигнализации об опасном сближении с землей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дальнейший полет прошел в обычном режиме. Лайнер благополучно приземлился в аэропорту курортного города. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее пилотов самолета другой российской авиакомпании S7 Airlines пытались ослепить лазером во время полета. Инцидент случился на борту следовавшего из Беслана в Москву Airbus A319-114 во вторник, 27 августа.