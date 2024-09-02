Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:05, 2 сентября 2024Бывший СССР

Пленный рассказал о способе элитных подразделений ВСУ избавляться от мобилизованных

Пленный Кащук сообщил о переброске мобилизованных в ВСУ из тыла на передовую

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Руководство элитных тыловых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) избавляется от попавших к ним мобилизованных посредством отправки солдат в части на линии боевого соприкосновения. Об этом РИА Новости сообщил пленный Александр Кащук.

Он рассказал, что служил в 14-й бригаде радиотехнический войск Украины, обслуживающей работу радиолокационных станции под Одессой, откуда его как мобилизованного отправили в подразделение на передовой.

Как утверждает Кащук, в мае поступил приказ, согласно которому всех мобилизованных в ВСУ забирали в пехоту с формулировкой «в командировку». «Вот я попал в "командировку"... Потому что я мобилизованный», — высказался пленный.

Ранее в ВСУ рассказали, что мобилизованные солдаты, отправленные на покровское направление, бегут при первом взрыве и не имеют хорошей подготовки. На смену переброшенным подразделениям пришли менее опытные. Кроме того, украинские артиллеристы пожаловались на дефицит снарядов.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      В Норвегии нашли тушу знаменитого кита Хвалдимира. Его подозревали в шпионаже в пользу России и прозвали в честь Путина

      Алаудинов сообщил об уничтожении техники ВСУ в Курской области

      Пленный рассказал о способе элитных подразделений ВСУ избавляться от мобилизованных

      Путин прилетел в Кызыл

      Партия Алиева сохранит большинство в парламенте Азербайджана

      Посольство Израиля высказалось о состоянии находящегося в заложниках ХАМАС россиянина

      Женщин предупредили об опасности недержания мочи из-за слишком тесного белья

      Порнозвезда рассказала о сломанных пенисах и механических протезах

      АдГ заняла второе место на выборах в Саксонии

      В Германии рассказали о проблеме ВСУ из-за атаки на Курскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше