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08:27, 2 сентября 2024Бывший СССР

Пленный ВСУ рассказал об умалчивании командира о нахождении в Курской области

Пленный ВСУ: командование умолчало о наступлении в Курскую область

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Командиры некоторых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые участвовали в операции атаки на Курскую область, не сообщили военнослужащим о том, где они находятся. Об этом рассказал пленный украинской армии Андрей Анисимов, передает РИА Новости.

«То, что он [командир] знал — это точно. Но нам этого не говорил. Видимо, боялся, что мы разбежимся», — рассказал военнослужащий. По его словам, командование решило избавляться от мобилизованных, которые отказались ехать на боевую задачу в российский населенный пункт.

Он добавил, что задачей его подразделения было войти в деревню и окопаться, не вступая в контакт с местным населением и открывая против людей огонь в случае сопротивления.

Ранее другой украинский пленный Александр Кащук заявил, что руководство элитных тыловых подразделений ВСУ избавляется от попавших к ним мобилизованных посредством отправки солдат в части на линии боевого соприкосновения.

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      Валентин Карант
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