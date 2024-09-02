Пленный ВСУ рассказал об умалчивании командира о нахождении в Курской области

Пленный ВСУ: командование умолчало о наступлении в Курскую область

Командиры некоторых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые участвовали в операции атаки на Курскую область, не сообщили военнослужащим о том, где они находятся. Об этом рассказал пленный украинской армии Андрей Анисимов, передает РИА Новости.

«То, что он [командир] знал — это точно. Но нам этого не говорил. Видимо, боялся, что мы разбежимся», — рассказал военнослужащий. По его словам, командование решило избавляться от мобилизованных, которые отказались ехать на боевую задачу в российский населенный пункт.

Он добавил, что задачей его подразделения было войти в деревню и окопаться, не вступая в контакт с местным населением и открывая против людей огонь в случае сопротивления.

Ранее другой украинский пленный Александр Кащук заявил, что руководство элитных тыловых подразделений ВСУ избавляется от попавших к ним мобилизованных посредством отправки солдат в части на линии боевого соприкосновения.