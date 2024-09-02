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20:49, 2 сентября 2024Моя страна

Под Омском нашли редчайший гриб

В поселке Дачный под Омском нашли редчайший гриб дубовик

Фото: George Chernilevsky / Wikipedia

В поселке Дачный под Омском обнаружили редчайший гриб. Об этом сообщает «Агротайм».

По информации издания, грибник нашел дубовик — съедобный гриб, который крайне редко встречается в регионе. Известно, что в омских лесах также можно найти коровники и черные грузди. Ранее местная жительница нашла в парке гриб мутинус Равенеля, который можно узнать по росткам неприличной формы и неприятному запаху.

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      Карина Черных
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