В поселке Дачный под Омском нашли редчайший гриб дубовик

В поселке Дачный под Омском обнаружили редчайший гриб. Об этом сообщает «Агротайм».

По информации издания, грибник нашел дубовик — съедобный гриб, который крайне редко встречается в регионе. Известно, что в омских лесах также можно найти коровники и черные грузди. Ранее местная жительница нашла в парке гриб мутинус Равенеля, который можно узнать по росткам неприличной формы и неприятному запаху.

В августе на Южном Урале заметили необычный красный гриб-хамелеон. По данным специалистов, это была гигроцибе алая. В зависимости от условий произрастания и возраста она бывает оранжевой, зеленой и желтой.