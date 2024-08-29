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20:20, 29 августа 2024Моя страна

Россияне заметили необычный красный гриб-хамелеон

Необычный красный гриб-хамелеон заметили на Южном Урале

Фото: Alan Rockefeller / Wikimedia

Любители тихой охоты на Южном Урале неожиданно набрели на очень странный, но вполне, как оказалось, съедобный гриб-хамелеон красного цвета. Об этом сообщили в национальном парке «Таганай».

По данным специалистов, это гигроцибе алая. В зависимости от условий произрастания и возраста, как утверждается, она бывает оранжевая, зеленая и желтая. Такой гриб можно увидеть в уральских лесах с конца лета и до поздней осени.

У гигроцибе алой небольшая ножка, красная шляпка с желтыми или красными пластинками характерной колокольчатой формы, всего 2-4 сантиметра в диаметре. Такие «невелички», вырастающие всего на 4-6 сантиметров, обычно комфортно чувствуют себя на неплодородной почве.

Ранее под Асбестом местный житель также неожиданно нашел в лесу поляну с редкими черными лисичками, считающимися большим деликатесом. На вид это такие же лисички, как и обычные желтые, однако пепельного цвета. В Новосибирской области местные уже начали массово собирать эти уникальные грибы.

Тем временем в левобережном Парке 300-летия в Омске заметили редкий гриб-гигант «Шампиньон Бернара» весом более 400 граммов. Утверждалось, что это съедобный гриб, который в основном распространен в степных зонах, в частности, в Монголии и Казахстане. Он обладает «картофельным» и немного неприятным запахом.

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      Варвара Кошечкина
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