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12:48, 29 августа 2024Моя страна

В российском городе обнаружили редкий гриб-гигант

Редкий гриб весом более 400 граммов нашли в Омске

Фото: Ron Pastorino / Mushroom Observer

В Омске в левобережном Парке 300-летия обнаружили редкий гриб-гигант «Шампиньон Бернара» весом более 400 граммов. Об этом сообщается на странице «Голос Омска» во «ВКонтакте».

Отмечается, что этот гриб с ограниченным ареалом обитания. В основном он распространен в степных зонах и пустынях, в частности, в Монголии и Казахстане. Гриб обладает «картофельным» и немного неприятным запахом. Он съедобен, обычно такие шампиньоны сушат, маринуют или солят.

Ранее в другом российском городе, Перми, нашли краснокнижные грибы мутинус Равенеля. Их также часто называют грибами-фаллосами из-за непристойной формы.

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      Фариза Бацазова
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