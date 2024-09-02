Полицейские установили личность устроившего стрельбу во время драки в центре Москвы

В Москве установлена личность мужчины, стрелявшего во время драки у ресторана

Начало событий в новости Очевидец рассказал о драке со стрельбой в центре Москвы

Полицейские установили личность мужчины, устроившего стрельбу во время драки у ресторана в центре Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

По данным канала, стрелок — уроженец Баку, некий Дмитрий Х. Фамилия злоумышленника не называется. Кроме того, установлен автомобиль марки Lamborghini, на котором скрылись другие участники драки.

Ранее сообщалось, что очевидец произошедшей драки со стрельбой в центре Москвы рассказал, что в ресторане на Малой Бронной подобные инциденты происходят часто. Он добавил, что после конфликта были разбросаны стулья, столы, еда и напитки. Помимо этого, в районе четырех метров от заведения у беседок лежал человек.