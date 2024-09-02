Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:24, 2 сентября 2024Силовые структуры

Полицейские установили личность устроившего стрельбу во время драки в центре Москвы

В Москве установлена личность мужчины, стрелявшего во время драки у ресторана
Начало событий в новости Очевидец рассказал о драке со стрельбой в центре Москвы

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Полицейские установили личность мужчины, устроившего стрельбу во время драки у ресторана в центре Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

По данным канала, стрелок — уроженец Баку, некий Дмитрий Х. Фамилия злоумышленника не называется. Кроме того, установлен автомобиль марки Lamborghini, на котором скрылись другие участники драки.

Ранее сообщалось, что очевидец произошедшей драки со стрельбой в центре Москвы рассказал, что в ресторане на Малой Бронной подобные инциденты происходят часто. Он добавил, что после конфликта были разбросаны стулья, столы, еда и напитки. Помимо этого, в районе четырех метров от заведения у беседок лежал человек.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Польши заявил об обязанности сбивать российские ракеты над Украиной

      На Украине рассказали о безнаказанности нарушающих закон военкомов

      Путин назвал подарком Хрущева передачу Крыма Украине

      На Западе поспорили о влиянии атаки на Курскую область на ядерную безопасность

      В российском городе школу эвакуировали во время праздничной линейки

      Двух подростков из России задержали в Азии и поместили в СИЗО за ловлю ящериц

      Обнаружены невозможные бактерии

      Доход от перепродажи квартир в России подсчитали

      Полицейские установили личность устроившего стрельбу во время драки в центре Москвы

      Трамп испугался успехов демократов в своей игре по оскорблению оппонентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше