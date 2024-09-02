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08:02, 2 сентября 2024Силовые структуры

Очевидец рассказал о драке со стрельбой в центре Москвы

Очевидец рассказал о разбросанных столах и еде после драки со стрельбой в Москве
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress

Очевидец произошедшей драки со стрельбой в центре Москы рассказал, что в ресторане на Малой Бронной подобные инциденты происходят часто. Его слова передает РЕН ТВ.

Мужчина добавил, что после конфликта были разбросаны стулья, столы, еда и напитки. Кроме того, в районе четырех метров от заведения у беседок лежал человек. Очевидец предполагает, что тот потерял сознание.

Конфликт произошел в ресторане на Малой Бронной. Во время драки было применено травматическое оружие. Информация о пострадавших не сообщается. По данным СМИ, очевидцы слышали по меньшей мере пять выстрелов.

Ранее сообщалось, что полиция задержала возможного участника драки со стрельбой. Он был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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      Екатерина Кашурникова
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