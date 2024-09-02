Полиция задержала участника конфликта со стрельбой в Москве

МВД: полиция задержала возможного участника конфликта со стрельбой в Москве

Сотрудники полиции задержали возможного участника конфликта со стрельбой, который произошел в центре Москвы на Малой Бронной улице. Об этом агентству РИА Новости заявили в пресс-службе Главного управления МВД по столице.

«Полицейскими был задержан один человек, который был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — указано в сообщении.

Утверждается, что в ходе конфликта в центре Москвы один из его участников использовал травматическое оружие. На месте инцидента работают следователи, ведется розыск участников конфликта.

Ранее сообщалось, что конфликт в ресторане «Аист» на Патриарших прудах в центре Москвы начался внутри заведения. Мужчины начали спорить в ресторане, затем они вышли на улицу, после чего один из участников конфликта достал пистолет и открыл стрельбу.